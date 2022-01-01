КАЛИНИНГРАД, 1 января. /ТАСС/. Новый 2022 год наступил на всей территории России. Последними в стране его встретили жители Калининградской области - самого западного региона, где он наступил в 01:00 по московскому времени.

"В Калининграде из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса, массовые мероприятия в новогоднюю ночь не проводятся, не предусмотрены они и в первые дни Нового года. Не будет и фейерверка - жители встречают праздник дома, в кругу семьи", - рассказали ТАСС в администрации Калининграда.

Тем не менее, небо над самым западным областным центром страны украсилось сотнями вспышек фейерверков, которые выпущены жителями города. Повсюду ощущается праздничная атмосфера. Калининград украшен огнями праздничной иллюминации, в городе установлено более 120 украшенных елей. На главной площади города развернут новогодний городок. Рядом со стадионом "Калининград", построенным к ЧМ-2018 по футболу, появился домик Деда Мороза.

Чтобы прогуляться по городу в новогоднюю ночь, потребуется зонт: вместо снега и зимнего морозца - плюсовая температура и моросящий дождь. "Это типичная калининградская погода, и такой она будет в предстоящие пять дней, возможно, ночью второго января температура опустится до минус трех градусов, но в остальные дни - до двух - семи градусов тепла. Это влияние теплых атлантических циклонов", - сказали ТАСС в метеослужбе. Часть жителей вышла на улицы. Кто-то отправился в кафе и рестораны, которым в новогоднюю ночь, в отличие от всех других дней, разрешено принимать гостей до двух часов ночи.

С поздравлениями к жителям области обратился губернатор Антон Алиханов, отметив, что прошедший год был особенным для региона, который отметил 75-летие со дня образования в 1946 году. "С каждым годом Калининградская область преображается, становится более комфортной. К своему 75-летию она пришла с достойными результатами. Я благодарен каждому из вас за трудолюбие и активную жизненную позицию, за доверие и поддержку. Я рад, что в нашей области ценятся такие качества, как отзывчивость, взаимовыручка и дружба. Все достижения - это результат нашей совместной работы и высокой ответственности за Родину. Многое еще предстоит сделать. Уверен, что общими усилиями мы сможем преуспеть", - сказал он, пожелав калининградцам здоровья, счастья, любви и душевного тепла в семьях.

Калининградская область отделена от остальной территории страны сухопутными границами Литвы и Польши и международными морскими водами. Здесь живет чуть более одного миллиона человек, но вот уже несколько лет подряд еще более миллиона туристов в год приезжают отдыхать на российское побережье Балтики. В 2021 году здесь побывали почти 2 млн человек, а в наступившем - гостей будет еще на 6% больше, только в предстоящие зимние каникулы, как ожидают региональные власти, сюда приедут более 60 тыс. туристов.