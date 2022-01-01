Во Владивостоке полностью восстановили теплоснабжение

ВЛАДИВОСТОК, 1 января. /ТАСС/. Теплоснабжение в домах жителей Владивостока восстановлено полностью, все аварии на сетях, возникшие накануне, устранены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Все аварии на сетях Владивостокского предприятия электрических сетей устранены, теплосистемы запущены. Жильцы отдельных квартир могут не получать тепло из-за завоздушивания системы отопления и порывов в квартирах. Для решения проблемы им необходимо обратиться в управляющую компанию", - разъяснили в пресс-службе.

В четверг без отопления остались жители 41 многоквартирного дома во Владивостоке. Коммунальщики работали круглосуточно, аварийные работы продолжались в пятницу и в новогоднюю ночь.

Во Владивостоке минус 18 градусов, при ветре пять метров в секунду ощущается как минус 25 градусов.