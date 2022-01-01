Bloomberg: Минтранс и авиарегулятор США просят операторов отсрочить развертывание сетей 5G

ТАСС, 1 января. Министр транспорта США Пит Буттеджадж и глава Федерального авиационного управления (ФАУ) Стивен Диксон обратились к операторам AT&T и Verizon с просьбой отложить запланированный на 5 января ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G, поскольку это может угрожать безопасности полетов из-за вмешательства в работу электроники самолетов. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg.

Как указано в обращении Буттеджаджа и Диксона к руководителям телекоммуникационных компаний, в случае если не будут предприняты какие-либо меры, могут последовать "широкомасштабные и неприемлемые срывы". При этом самолеты могут быть перенаправлены из аэропортов, где посадки не будут безопасными, что окажет "волнообразный эффект во всей системе воздушного транспорта США".

В письме отмечается, что речь идет об отсрочке ввода сетей в эксплуатацию не более, чем на две недели, в течение которых ФАУ и представители авиаиндустрии определят аэропорты, обладающие буферной зоной для обеспечения безопасности полетов. Авторы письма также просят операторов воздержаться от ввода в эксплуатацию сетей 5G возле "приоритетных аэропортов". По их предположениям, сеть 5G там можно будет развернуть на постоянной основе к марту.

Авторы письма подчеркивают, что указанные предложения позволят большинству клиентов воспользоваться сетями 5G, при этом приоритетные взлетно-посадочные полосы будут защищены. По заявлению ФАУ, сейчас управление пытается определить круг приоритетных аэропортов и выработать меры, которые могли бы обеспечить безопасность полетов коммерческих воздушных судов.

Ранее в Министерство транспорта США с просьбой отложить ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи стандарта 5G обратились главы компаний Boeing и Airbus Americas Дэвид Кэлхун и Джеффри Ниттел. По их информации, радиосигналы от базовых станций сети 5G "негативно сказываются на безопасности полетов". В частности, они искажают показания такого пилотажно-навигационного прибора, как альтиметр. Он особенно нужен при заходе на посадку в сложных метеоусловиях.

Телеканал CNN отмечает, что, по словам специалистов, сбои в показаниях альтиметров могут затронуть "сотни тысяч рейсов ежегодно, вызывая задержки или заставляя пилотов менять привычные маршруты". Помехи возникают от того, что верхний порог частот для 5G в 4,2 ГГц совпадает с нижним порогом, используемым в авиации.