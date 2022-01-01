Курортный сбор в Сочи с 1 января увеличился до 50 рублей в сутки

СОЧИ, 1 января. /ТАСС/. Курортный сбор, средства которого направляются на благоустройство туристических пространств, увеличен с 1 января в Сочи в пять раз - с 10 до 50 рублей в сутки. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"С 1 января 2022 года меняется сочинский курортный сбор. Поправки <…> предусматривают увеличение размера курортного сбора с 10 до 50 рублей в сутки. Увеличение размера курортного сбора на главном курорте страны обусловлено необходимостью повышения поступлений в бюджет региона, направляемых на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры края", - сообщил представитель мэрии.

Ранее председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко сообщал о принятии депутатами решения об увеличении курортного сбора. Сообщалось, что в других городах и районах региона, где взимается сбор, его размер вырастет с 10 до 30 рублей в сутки.

"Разница в сумме связана с тем, что Сочи имеет самый большой номерной фонд и протяженность территории. Порядка 40% турпотока на курорты Краснодарского края приходится на Сочи. Соответственно, город имеет самую высокую рекреационную и антропогенную нагрузку, что вызывает необходимость восстановления курортной инфраструктуры в объемах, превосходящих другие территории", - пояснили в пресс-службе.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, средства направляют на благоустройство территорий. Краснодарский край, являющийся одним из основных курортных регионов РФ, в 2020 году собрал 38,5 млн рублей курортного сбора, что на 10% выше планового показателя.