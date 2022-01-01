Туристическую тропу к месту падения метеорита создадут в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 1 января. /ТАСС/. Туристическую экотропу "По следам метеорита" и ряд других экотроп в нацпарках и на популярных направлениях создадут в Челябинской области в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития региона.

"В Челябинской области в 2022 году на территории памятника природы "Чебаркульский бор" будет открыта экологическая тропа "По следам метеорита". Это направление пользуется повышенным вниманием туристов, ведь само событие является знаковым для нашего региона - метеорит известен далеко за пределами Южного Урала и даже России. Создание туристического объекта поручено областному государственному учреждению "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", поэтому есть уверенность в том, что все экологические требования будут соблюдены", - рассказали в ведомстве.

По тропе длиной 3 км туристы смогут совершить прогулку к месту падения одного из наиболее крупных фрагментов метеорита - озеру Чебаркуль. Тропа пройдет по территории бора, где будут оборудованы специальный настил, информационные аншлаги, указатели, места для фотографирования и другие объекты инфраструктуры.

Кроме того, по информации ведомства, в регионе в 2022 году на средства гранта главы Челябинской области Алексея Текслера и благодаря инициативам жителей появится экотропа от села Меседы (Катав-Ивановский район), которая пройдет по территории нацпарка "Зюраткуль", где волонтеры агентства международного сотрудничества региона уже промаркировали часть маршрута. Также будут созданы экотропа "Аргус" на живописный утес на реке Ай в Кусе и экотропа "Олимпийская", которая соединит город Миасс и озеро Тургояк.

На средства Фонда президентских грантов в 2022 году в Челябинской области также появится экскурсионный маршрут "Старый новый завод" в городе Кыштыме. Маршрут пройдет по территории действующего промышленного предприятия - АО "Кыштымское машиностроительное объединение", построенного Демидовыми в 1757 г. Будет установлена навигация к объектам показа на территории промобъекта на средства гранта (466 тыс. рублей).

В национальном парке "Зигальга" появится первая тропа для семейных прогулок "По предгорьям Зигальги". Маршрут длиной в 4 км пройдет по берегу реки Юрюзани. Со смотровой площадки туристам откроются живописные виды на хребты Зигальга, Иремель, Бакты.

О метеорите и других достопримечательностях

Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск, вызвав сильный взрыв на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории в Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты метеорита упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. Взрывной волной выбило стекла в сотнях тысяч домов Челябинска и окрестных населенных пунктов.

Национальный парк Зюраткуль расположен в Саткинском районе Челябинской области и является одним из наиболее известных и посещаемых национальных парков Урала. Включает в себя природные комплексы, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность.

Территория национального парка "Зигальга" находится примерно в 250 км от Челябинска, на северо-западе региона, она включает в себя одноименный хребет и его окрестности. В нацпарке можно встретить краснокнижных птиц - уральскую неясыть, орлов, глухарей, тетеревов, черных дроздов, сапсанов, филинов мохноногих. На территории произрастают краснокнижные и редкие растения, такие как лилия кудреватая, лисохвост сизый, а ландшафты меняются от реликтовых ельников и горной тундры до таежного леса.