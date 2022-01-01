В Петербурге вступили в силу обновленные тарифы за проезд в общественном транспорте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Новые тарифы за проезд в общественном транспорте вступили в силу в Петербурге. Так, по "гостевому" тарифу стоимость разовой поездки подорожала на пять рублей, сообщается на официальном сайте Смольного.

"С 1 января 2022 года меняется стоимость проезда в городском общественном транспорте Петербурга. В 2022 году "гостевые" тарифы на разовые поездки, предусмотренные для туристов и гостей города, будут увеличены на пять рублей, т.е. стоимость одной поездки в метро составит 65 рублей, в наземном городском транспорте - 60 рублей", - говорится в сообщении.

Дороже на четыре рубля стал и проезд по Единому электронному билету "Подорожник". Теперь его стоимость составляет 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном городском транспорте.

Проезд по банковской карте "Мир" в метро не изменился и составляет 44 рубля при оплате в турникете и 41 рублей (плюс пять рублей) при оплате токенизированной банковской картой.

Самым выгодным вариантом по оплате проезда в 2022 году стала "Единая карта Петербуржца" стоимость разовой поездки даже уменьшилась на четыре рубля и теперь составляет 35 рублей при оплате в турникете и 31 рубль при оплате токенизированной картой.

Стоимость льготных проездных билетов для студентов, школьников и пенсионеров увеличилась в рамках индекса потребительских цен на 4%.