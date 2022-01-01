Санатории Ставрополья на новогодние праздники заполнены почти на 100%

ПЯТИГОРСК, 1 января. /ТАСС/. Ожидаемая заполняемость санаториев на Ставрополье на новогодние праздники составит до 100%, сообщил ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

"Средняя заполняемость здравниц края на новогодние праздники традиционно составляет порядка 95%, а по ведущим учреждениям - 100%. На период новогодних и рождественских праздников с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года <...> забронировано порядка 30 тыс. путевок", - сказал Реут.

Он уточнил, что, по оперативным данным, туристический поток в край по итогам прошлого года составит свыше 1,3 млн человек. По прогнозам, с декабря по февраль Ставропольский край посетят более 300 тыс. отдыхающих, в том числе санаторно-курортный комплекс - более 160 тыс. человек.

"Традиционно Ставропольский край является одним из самых популярных направлений для россиян и гостей из-за рубежа при выборе мест отдыха на новогодние и рождественские праздники. Интерес туристов к курортам Ставрополья не снизился на фоне пандемии. Российские туристы активно бронируют свой отдых и лечение в санаториях Кавказских Минеральных Вод, в том числе на новогодние и рождественские праздники. Ставрополье входит в топ-10 внутренних направлений на новогодние праздники", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что в зимний период на курортах Кавказских Минеральных Вод гостей ожидают традиционные новогодние и рождественские гулянья, выставки и праздничные мероприятия. В поселке Капельница, в Пятигорске и в Ставрополе ежегодно открываются резиденции Деда Мороза, которые будут работать до Рождества.

Регион Кавказских Минеральных Вод включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.