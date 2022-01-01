Пушков призвал иностранные IT-компании не затягивать с открытием своих филиалов в РФ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Затягивание процесса открытия филиалов и представительств в РФ или создания российских юридических лиц со стороны иностранных IT-компаний повлечет за собой реальные меры воздействия, в частности запрет на размещение рекламы на их ресурсах. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В субботу вступил в силу закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы, представительства в России или учреждать юридические лица на территории РФ.

"На данный момент нет информации, что кто-либо из IT-компаний открыл представительство в России. Думаю, они займут выжидательную позицию. Мы готовы дать этим компаниям определенный срок, например два-три месяца, на выполнение требований закона, но они должны понимать, что длительное затягивание процесса регистрации повлечет за собой неизбежные меры воздействия, в том числе запрет на размещение рекламы на IT-платформах и блокировку денежных переводов в их пользу", - пояснил Пушков.

Он добавил, что в настоящий момент также нет информации, что какая-либо из IT-компаний рассматривает возможность уйти с российского рынка из-за требований закона о "приземлении". Однако, по словам сенатора, после вступления в силу закона придется выполнить данные требования, иначе иностранные IT-компании "ждут весьма неприятные для них решения". "Иностранные IT-компании должны понять, что требования закона не носят декларативный характер. Назначенные недавно оборотные штрафы в отношении Google (7,22 млрд рублей) и Facebook (1,99 млрд рублей) показывают, что за нарушение российского законодательства последуют реальные последствия. Поэтому я бы посоветовал иностранным компаниям как можно быстрее решить вопрос с открытием представительств в России", - подчеркнул Пушков.

Согласно вступившему в силу закону, владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут "в полном объеме представлять интересы головных компаний". Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

В конце ноября Роскомнадзор включил в реестр исполнителей закона "о приземлении" 13 компаний: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.