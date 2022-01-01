В Минске сообщили о планах латвийских силовиков выдворить 17 мигрантов в Белоруссию

МИНСК, 1 января. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что представители силовых ведомств Латвии планировали насильно выдворить на белорусскую территорию 17 беженцев. Об этом белорусское погранведомство сообщило в субботу в своем Telegram-канале.

"В ночь с 30 на 31 декабря латвийские пограничники совместно с военнослужащими вооруженных сил доставили к латвийско-белорусской границе группу из 17 беженцев. Несмотря на установившиеся суровые погодные условия, "бравые солдаты" Латвии под дулами автоматов привезли людей, чтобы затем вытеснить на территорию Беларуси и сознательно оставить их замерзать в лесу", - отмечается в сообщении погранкомитета.

По его данным, "благодаря оперативному прикрытию белорусской границы резервами, попытка силового выдавливания не удалась". "Беженцев обратно посадили в транспортные средства и увезли вглубь латвийской территории", - добавили в ГПК.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа около 3,7 тыс. человек пытались незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 446 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают армия и батальон специального назначения Госполиции Латвии.