В Литве электроэнергия подорожала на 10%

ВИЛЬНЮС, 1 января. /ТАСС/. Электроэнергия для потребителей Литвы подорожала на 10%, природный газ - примерно на треть. С 1 января вступили в силу новые цены, введенные государственным советом по энергетическому регулированию.

Новая цена электроэнергии затрагивает примерно 1 млн бытовых потребителей. Как отметил регулятор, изменение тарифа оплаты в сторону повышения связано прежде всего с тем, что в течение последних месяцев 2021 года цена электроэнергии, приобретаемой Литвой на региональном рынке, увеличилась более чем на 28%. Наиболее популярный план потребления электроэнергии - тариф одной временной зоны - повышается с 15,2 евроцентов до 16,7 евроцентов за киловатт.

Рост стоимости природного газа, согласно сообщению регулятора, вызван колебаниями в сторону значительного увеличения на европейских сырьевых биржах из-за повышения спроса на этот энергоноситель в условиях восстановления экономики после застоя, вызванного пандемией коронавируса, и незаполненностью газовых хранилищ на фоне наступления зимы. Для населения газ в зависимости от используемого количества подорожал на 27-37%, или в среднем на 29,8%.