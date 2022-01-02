Эксперт: спад заболеваемости ковидом в РФ может продлиться до конца новогодних праздников

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Спад заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России может продлиться до конца новогодних праздников, однако после ожидается рост числа инфицированных. Об этом ТАСС сообщил врач-терапевт, основатель приложения "Справочник врача" Константин Хоманов.

"На текущий момент происходит вытеснение штамма "дельта", при этом количество пациентов с тяжелым течением практически не изменилось. Вероятно, спад заболеваемости, происходящий сейчас, продлится в нашей стране до конца новогодних каникул. В дальнейшем, ввиду многочисленных социальных контактов, низкого процента вакцинированных трехратно - с бустерной дозой - и негативного отношения населения к ношению масок и дистанцированию, вероятен подъем заболеваемости COVID-19", - рассказал он.

В частности, праздники повышают риски заражения коронавирусом из-за увеличения социальных контактов. "Традиционные покупки продовольственных и подарочных товаров с созданием толп на кассе; тесное общение в гостях и дома с непривитыми или явно заболевшими; неправильное ношение масок или игнорирование этого; низкий процент вакцинированных людей, большое число лиц с фальшивыми сертификатами о прививке - повышают риски заражения коронавирусом", - добавил Хоманов.