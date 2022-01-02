Гинцбург: назальная вакцина от ковида поступит в гражданский оборот через 3-4 месяца

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Назальная вакцина против новой коронавирусной инфекций поступит в гражданский оборот и будет доступна для россиян через 3-4 месяца, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через 3-4", - сказал ученый.

Гинцбург также сообщил, что она будет эффективна против нового штамма коронавируса "омикрон". "Лабораторные опыты показывают, что "Спутник V" в обычной инъекционной форме защищает от "омикрона", то естественно и в назальной форме она будет эффективна", - сказал он.

В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Как отмечал директор Центра Александр Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм.