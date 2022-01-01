Польша зафиксировала за год около 40 тыс. попыток проникновения мигрантов из Белоруссии

ВАРШАВА, 1 января. /ТАСС/. Почти 40 тыс. мигрантов предприняли в прошлом году попытки незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице польской погранслужбы в Twitter.

"В последний день 2021 года польско-белорусскую границу попытались незаконно пересечь 44 человека. <...> В 2021 году попытки незаконного пересечения предпринимались 39,7 тыс. раз, в том числе 1,7 тыс. раз в декабре", - отмечается в тексте.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки. В последние недели мигранты несколько раз в сутки пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами.