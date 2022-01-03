Гинцбург: переохлаждение делает организм более подверженным различным заболеваниям

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Переохлаждение является определенным стрессом для организма, который делает его более подверженным различным заболеваниям, в том числе ковиду. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Переохлаждение - это стрессовая ситуация для организма. В первую очередь переохлаждение стимулирует возможность размножения патогенных микроорганизмов и делает организм более чувствительным к внутренним и внешним патогенам. Если человек не в состоянии стресса, то он гораздо большее количество патогенов с помощью врожденного иммунитета может переносить без последствий, а когда человек переохлаждается, то система интерферона и прочих врожденных механизмов иммунитета ослабевает. И поэтому та концентрация патогенов, которые в норме человек переносит незаметно, могут вызвать инфекционный процесс в виде простуды, насморка, гриппа, кашля и прочего", - рассказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что среднемесячная температура в январе прогнозируется около нормы, но на отрицательном фоне практически на всей территории России. Особенно холодный месяц ожидает жителей Дальнего Востока.