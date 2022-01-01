МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В Подмосковье в новогоднюю ночь родились 43 ребенка. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Врачи Московской области в новогоднюю ночь (с 00:01 по 08:00) помогли родиться 43 детям. Среди них 21 девочка и 22 мальчика", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что первым в Подмосковье в новом году на свет появился мальчик в Коломенском перинатальном центре. Мальчик родился в 00:01 мск. Вес первого в году новорожденного составил 3 730 г, рост - 54 см. В Коломенском перинатальном центре третий год подряд рождается первый ребенок в Московской области.

"В Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье". Операторы готовы рассказать о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, получении подарочного набора "Я родился в Подмосковье" и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам. Позвонить в единый кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный", - заключили в министерстве.