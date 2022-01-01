В Калининградской области на новогодние праздники забронировали 80% номеров в отелях

КАЛИНИНГРАД, 1 января. /ТАСС/. Уровень бронирования номеров в отелях на новогодние каникулы в Калининградской области достиг 80% и может вырасти до 90%. До 9 января регион ждет более 60 тыс. туристов, что превышает показатель прошлого года, сообщил ТАСС министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Сейчас Калининград является одним из самых популярных направлений в части внутреннего туризма и одним из лидеров бронирования турпоездок на новогодние праздники. Загрузка отелей в регионе сейчас на уровне 80%, но это далеко не предел. Многие планируют поездки и бронируют отели по быстро принятому решению, поэтому на направления Калининград и побережье Балтики уровень бронирования, полагаю, достигнет 90%. На востоке области бронирование, вероятно, будет ниже, поскольку в новогодние праздники туристы стараются быть ближе к каким-то центральным событиям в регионе", - сказал Ермак.

Ушедший год стал рекордным для области по туристическому потоку и превзошел показатели допандемийного 2019 года. Область приняла больше 1,9 млн туристов, тогда как в 2019 году в туристических поездках в регионе побывали чуть более 1,7 млн человек. При этом в дни новогодних каникул в январе 2021 года в Калининград приехали 53 тыс. туристов, что на 10% больше, чем в 2019 году. "Мы уже прогнозировали, что в период с 31 декабря по 9 января в этом году к нам приедут порядка 63 тыс. человек - это гораздо больше, чем в прошлом году и с 2019 на 2020 год тоже, тогда турпоток был в районе 52 тыс. - 53 тыс. человек", - уточнил региональный министр.

Музеи и другие развлечения

В основном в дни новогодних каникул гости едут в область в культурно-познавательные туры. "Особой популярностью в это время пользуется сам город Калининград и обзорные экскурсии по городу и по калининградским музеям. Интерес представляют и вновь открытые музеи. Это, например, музей открыток в историческом здании - Доме смотрителя Высокого моста 1899 года постройки на реке Преголе, в котором находились подъемные механизмы моста. В нем собрано около 650 открыток, самая старая из которых - отправленная из Ирландии в Лондон в 1871 году", - рассказал Ермак. Он отметил, что туристов также может заинтересовать "Дом китобоя", где воссоздана атмосфера советского периода, а также музей кукол в курортном Зеленоградске.

Гости с удовольствием ходят на концерты органной музыки в Кафедральном соборе на острове им. Иммануила Канта в Калининграде, посещают театр эстрады "Янтарь Холл" в курортном Светлогорске, где пройдет ряд мероприятий, в частности традиционный фестиваль зимних напитков. "Конечно, гости будут пользоваться гастрономическими предложениями. В Калининграде в этом году открылось много новых гастрономических проектов, причем часто это совмещение с познавательными путешествиями, например замок Шаакен (первые упоминания датируются XIII веком), где помимо музейного комплекса работает таверна, где не только кормят, но и предлагают мастер-классы по приготовлению средневековой еды", - добавил собеседник агентства.

Ермак отметил, что туристическая отрасль региона показывает стабильный рост на протяжении уже нескольких лет и он продолжится в наступившем году. В пессимистическом прогнозе регион прогнозирует рост турпотока на 6% к уровню 2021 года. Объем государственных вложений в развитие отрасли вырастет на 5%, до 830,8 млн рублей, а объем налоговых отчислений от гостиниц и системы общепита увеличится на 8%, до 1,3 млрд рублей. Регион ориентируется на развитие семейного туризма. С учетом мирового тренда роста популярности среди туристов мест, где снимались фильмы, Калининград видит перспективу развития и этого направления, имея ввиду развитие кинопроизводства на своей территории, отметил министр культуры и туризма области.