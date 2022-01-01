Загрузка хостелов Казани в новогодние праздники достигает 60%

КАЗАНЬ, 1 января. /ТАСС/. Загрузка хостелов Казани достигает 60% в новогодние выходные. До пандемии заполняемость таких средств размещения в праздники была максимальной. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации хостелов Татарстана Илья Цыкунов.

"Средняя заполняемость хостелов [в новогодние выходные], наверное, около 60%. До пандемии в новогодние праздники и вообще в любые праздники загрузка была максимальной. <…> Сейчас, естественно, гораздо меньше. Во-первых, и сроки проживания меньше. Во-вторых, само по себе количество туристов меньше", - сказал Цыкунов.

Он отметил, что до пандемии туристы бронировали номера за несколько месяцев. "Люди заранее планировали свой отпуск. Знали, куда едут и зачем едут. Сейчас такого нет. Люди в последнее время перед самым приездом могут забронировать. Но даже в этом случае рассчитывать на максимальную загрузку нет шансов", - сказал Цыкунов.

При этом президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев отмечает рост спроса относительно прошлого года в сегменте посуточной аренды квартир. "Туристический поток растет. И спрос так же, как и предложение растет. <…> Средний чек вырос, наверное, на 30-40%", - сказал Савельев.

Он отметил, что качественно улучшился сам квартирный фонд, на рынок стали выходить более комфортные квартиры. "Туристический рост, люди хотят сдавать квартиры по более высоким ценам. Самое главное, наблюдаем и спрос", - сказал Савельев.

В прошлогодние новогодние праздники республику посетили 152 тыс. туристов и экскурсантов. В 2020 году за аналогичный период турпоток составил 170 тыс. человек.