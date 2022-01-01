Турпоток в Марий Эл в 2021 году вырос в два раза по сравнению с 2020 годом

ТАСС, 1 января. Туристический поток в Республику Марий Эл по итогам 2021 года вырос в два раза по сравнению с показателем за 2020 год и составил 437 тыс. человек, однако число туристов, посетивших регион, не достигло допандемийного уровня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства молодежной политики, спорта и туризма региона.

"По оценке министерства, количество туристов и экскурсантов в 2021 году составит около 437 тыс. человек, в 2019 году регион посетило 813 тыс. туристов и экскурсантов", - говорится в ответе на запрос ТАСС. Туристический поток в Марий Эл из-за пандемии коронавируса в 2020 году составил около 232 тыс. человек.

По предварительным данным, в период новогодних праздников в Республике Марий Эл ожидается около 20 тыс. туристов.

Ранее сообщалось, что финансирование мероприятий программы по развитию туризма в Республике Марий Эл в 2021 году составит 2 млн рублей, что в 4,5 раза больше, чем было запланировано.