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Папа Римский назвал насилие в отношении женщин оскорблением Бога

Глава Римско-католической церкви во время проповеди отметил, что женщины сохраняют мир
© AP Photo/Andrew Medichini

ВАТИКАН, 1 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время проповеди в первый день нового года вновь обратился к теме защиты прав женщин.

"Матери дают жизнь, а женщины охраняют мир, давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин. Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине - значит оскорблять Бога", - сказал глава Римско-католической церкви.

Франциск неоднократно выступал с резким осуждением домашнего насилия над женщинами, называя его дьявольской проблемой.

Утром в субботу понтифик возглавил службу в соборе Святого Петра по случаю чествования Богоматери и Дня всемирных молитв о мире, который проходит в 55-й раз.

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Франциск (Папа Римский)Ватикан
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