Тони Блэр и Дэниел Крэйг удостоились почетных британских наград

ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007 годы), теннисистка Эмма Радукану, актер Дэниел Крэйг и борющиеся с пандемией коронавируса врачи вошли в число лиц, награжденных самыми почетными титулами и орденами Соединенного Королевства. Список лауреатов государственных наград размещен на правительственном сайте в пятницу вечером.

Всего в так называемом новогоднем списке значатся имена более тысячи человек - как знаменитостей первой величины, так и простых британцев, получивших награды за служение обществу. Блэр за деятельность на посту премьер-министра был удостоен высшим рыцарским орденом Великобритании - орденом Подвязки. Рыцарей этого ордена выбирает лично монарх: всего их не может быть больше 24 человек, не считая членов королевской семьи и иностранных правителей. В свою очередь 19-летняя Радукану, победительница Открытого чемпионата США по теннису в 2021 году, стала кавалером ордена Британской империи.

Крэйг, прославившийся ролью агента 007 Джеймса Бонда, был отмечен орденом Святых Михаила и Георгия - именно этой награды был удостоен и вымышленный сотрудник службы внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6 из романов британского писателя Яна Флеминга (1908-1964). Участница поп-группы Spice Girls Мелани Браун стала кавалером ордена Британской империи. Также среди награжденных присутствует немало спортсменов, которые принесли Великобритании медали на прошедших летних Олимпийских играх в Токио.

Значительное число наград досталось людям, которые принимали непосредственное участие в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, в рыцари были произведены главный санитарный врач Англии Крис Уитти, его заместитель Джонатан Ван-Там, исполнительный директор Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании Дженни Харрис, глава Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Джун Рейн.

Среди лауреатов также оказался 12-летний Макс Вуси, который собрал более £570 тыс. ($771 тыс.) для хосписа из английского графства Девон: за благотворительную деятельность он получил медаль Британской империи. Как отметил телеканал Sky News, в целом 15% награжденных являются представителями расового или этнического меньшинства в Великобритании.

"Люди, удостоившиеся титулов и наград, вдохновляли и развлекали нас, они сделали многое для Великобритании и во многих случаях и для всего мира. Награды - это наша возможность поблагодарить их за преданность делу и невероятную работу", - заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. По традиции список лауреатов публикуется дважды в год - перед Новым годом и в июне, когда королева Елизавета II празднует официальный день рождения.