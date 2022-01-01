Националисты собираются в Киеве на факельное шествие в честь пособника фашистов Бандеры

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Представители националистических организаций, а также сторонники Степана Бандеры собираются в парке им. Шевченко в Киеве, чтобы провести факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня его рождения. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, в настоящее время более 500 человек готовятся сформировать колонну, которая пройдет по центральным улицам к площади Независимости.

Участники акции держат в руках государственные флаги Украины, символику националистов и портреты с изображением Бандеры. Было объявлено, что скоро участникам акции начнут раздавать факелы.

Периодически собравшиеся выкрикивают лозунги радикалов "Слава Украине - смерть врагам" и другие. В записи звучат песни о Бандере. Организаторами шествия выступают запрещенные в РФ организации "Свобода" и "Правый сектор". Охрану правопорядка осуществляют около 700 силовиков.

По данным украинских СМИ, аналогичные акции будут проведены в нескольких десятках регионов страны (всего более 50 мероприятий), заявленное число участников - около 3,5 тыс.

Степан Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН). На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация запрещена в РФ), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. От их рук погибло около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.