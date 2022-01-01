На Кипре начали выписывать штрафы за нарушения, выявляемые дорожными камерами

НИКОСИЯ, 1 января. /ТАСС/. Система штрафов за нарушения правил дорожного движения, выявляемые установленными на улицах камерами, вступила в действие на Кипре с первого дня наступившего года. Об этом проинформировала полиция острова.

В сообщении говорится, что штрафным санкциям отныне подлежат такие выявленные камерами нарушения, как "превышение максимально допустимой скорости, проезд на красный свет, выезд за пределы стоп-линии".

Кроме того, штрафам будет подвергаться и несоблюдение мер безопасности движения. Полиция предупреждает, что система видеоконтроля "фиксирует такие нарушения, как неиспользование ремня безопасности, неиспользование мотоциклистами шлемов и вождение с несвободными руками", в частности если водитель во время движения своей автомашины держит в руках мобильный телефон или любой другой предмет.

Ранее выявлением нарушений ПДД на острове занимались только сотрудники кипрской полиции, которые чаще всего при помощи специальных приборов измеряли скорость движения автомобилей. На данный момент на Кипре функционируют только восемь дорожных камер. Четыре стационарных установлены в Никосии на пересечении двух важных транспортных артерий - проспектов Георгиоса Гриваса Дигениса и Демосфениса Севериса. Еще столько же камер являются мобильными и будут перевозиться полицией в самые разные города и районы острова.

В течение ближайших шести месяцев должны появиться еще 20 стационарных и 16 мобильных камер, а по ходу следующих 12 месяцев - еще 66 камер.

Де-факто использование камер началось минувшей осенью, однако власти до сегодняшнего дня воздерживались от штрафных санкций по отношению к населению, высылая водителям только уведомления о совершенных ими нарушениях ПДД с предупреждением, что с 1 января за такие же действия они будут подвергнуты штрафным санкциям.