В Петербурге родилось 34 ребенка в новогоднюю ночь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. В роддомах Санкт-Петербурга и акушерских отделениях городских больниц в новогоднюю ночь появились на свет 34 новорожденных. Об этом в субботу сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"В новогоднюю ночь в Петербурге родилось 34 ребенка. <…> Первым ребенком 2022 года стала девочка весом 3 520 граммов и ростом 52 сантиметра, родившаяся в Городском перинатальном центре. В новогоднюю ночь в этом медучреждении родилось больше всего детей: к восьми утра их число составило 14", - рассказали в пресс-службе.

Еще одна девочка весом 3 320 граммов и ростом 52 сантиметра родилась в 01:10 мск в акушерско-гинекологическом отделении Городской больницы святого праведного Иоанна Кронштадтского. Третья петербурженка весом 3 400 граммов и ростом 53 сантиметра появилась на свет в 01:18 мск в роддоме №9.

По данным городской администрации, в Петербурге на сегодняшний день проживают почти 609 тыс. семей, в которых воспитывается около 900 тыс. детей.

Губернатор Александр Беглов напомнил, что в городе действует целый комплекс мер поддержки семей с детьми. "Это материнский и земельный капитал, ежемесячные и единовременные выплаты. Интенсивно строим новые детские сады и школы. Помогаем решать квартирный вопрос многодетным. Из 240 мер социальной поддержки 88 адресованы детям и семьям с детьми. В условиях пандемии необходимая помощь была оказана каждой второй семье", - привели его слова в пресс-службе.