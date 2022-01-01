Пенсии по инвалидности в России стали назначать в беззаявительном порядке

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности вступил в силу в России с 1 января 2022 года. Документ был принят в мае 2021 года.

Закон предусматривает беззаявительный порядок получения пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости, страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий по инвалидности. Согласно документу, после внесения информации в федеральный реестр инвалидов она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд. В течение пяти рабочих дней ее будут рассматривать и затем извещать человека о том, что ему назначена пенсия.

Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение пенсий - человеку не нужно будет писать заявление для получения повышенных выплат.

В тексте данного закона сохранена и ранее действовавшая в России норма, согласно которой по предложению органов службы занятости гражданам, уволенным по сокращению штатов или в связи с ликвидацией организации, может назначаться пенсия, если до пенсионного возраста им оставалось не более двух лет и у них имеется страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно.

Документ также гарантирует повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии для ветеранов сельского хозяйства вне зависимости от их места жительства. Ранее за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет устанавливалась повышенная выплата к пенсиям по старости и инвалидности в размере 25% на весь период проживания на селе, однако при выезде таких пенсионеров из сельской местности или в случае преобразования сельских населенных пунктов в городские такая доплата снималась.