В кафе и розничных магазинах Петербурга начнут требовать QR-код о вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Допуск посетителей в заведения общепита и розничные магазины в Санкт-Петербурге со 2 января будет осуществляться на основании сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании либо справки о медотводе. Соответствующее требование содержится в постановлении правительства города.

Куда можно попасть только по QR-коду

Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

"Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать со 2 января", - говорится в сообщении Смольного. Аналогичное условие также вводится для объектов розничной торговли.

Это требование не будет распространяться на производственные столовые, предприятия общепита на территории гостиниц для постояльцев, а также кафе на вокзалах и в аэропортах. Также QR-код не потребуется для посещения магазинов без торгового зала, аптек, автозаправочных станций, продовольственных магазинов и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости.

Ранее власти города дважды переносили дату введения QR-кодов для посещения заведений общественного питания и магазинов. Необходимость их предъявления должна была стать обязательной с 1 декабря, но впоследствии сроки перенесли на 27 декабря, а позднее - на 2 января.

Согласно подписанному ранее постановлению губернатора, с 8 ноября в Санкт-Петербурге запрещена ночная работа предприятий общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Им разрешается работать только до 23:00. Этот запрет касается также проведения физкультурных, конгрессно-выставочных, зрелищных, культурных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий. В новогоднюю ночь предприятиям общепита разрешили работать без ограничений по времени. С 1 января кинотеатрам разрешено заполнять кинозалы на 75%, ранее этот предел составлял 50% мест.

С начала пандемии в Петербурге выявили 853 442 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 799 941 человек, умерли - 28 092. В конце декабря губернатор Александр Беглов сообщил, что количество жителей Санкт-Петербурга, привитых хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, достигло почти три млн человек.