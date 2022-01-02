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В двух отдаленных селах Сахалинской области подключили к газоснабжению первых жителей

Общая протяженность газопровода - более 41 км

ТАСС, 2 января. Первые абоненты в селах Красная Тымь и Кировское Тымовского района Сахалинской области подключены к газу в рамках выполнения мероприятий профильной госпрограммы, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Дальний Восток".

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"Газовики осуществили технологическое присоединение, подачу газа, отладку газоиспользующего оборудования и первичный инструктаж по безопасному использованию газа в быту для собственников трех первых газифицированных домовладений. Для газификации населенных пунктов Тымовского района в 2020 году в эксплуатацию были введены газопровод-отвод и газораспределительная станция "Тымовское", а также четыре межпоселковых газопровода общей протяженностью свыше 41 км. Объекты построены по Программе развития газоснабжения и газификации Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Сахалинской области на сегодняшний день более трех тыс. человек оформили заявки на догазификацию своих домовладений, около 300 абонентов уже подключены к природному газу.

Тымовский район - отдаленный муниципальный район в Сахалинской области. В нем проживают около 6,5 тыс. человек.

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