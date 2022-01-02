{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного

Как напомнили в МВД, выдавать паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос агентства.

На эту тему
Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?
Электронный паспорт.

"Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

В МВД напомнили, что выдавать паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе гражданам России, начиная с 14-летнего возраста. Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства. Сейчас прорабатывается вопрос о том, какие сведения будут размещаться на визуальной части паспорта с электронным носителем и на его электронном носителе.

Теги
Россия
В восьми районах Сахалинской области 3 января прогнозируется метель и ветер до 20 м/с
Спасатели переведены в режим повышенной готовности
Читать полностью