Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос агентства.

Когда он появится и зачем это нужно?

Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?

"Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

В МВД напомнили, что выдавать паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе гражданам России, начиная с 14-летнего возраста. Порядок его выдачи и пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства. Сейчас прорабатывается вопрос о том, какие сведения будут размещаться на визуальной части паспорта с электронным носителем и на его электронном носителе.