Около 20% россиян поставили себе цель повысить квалификацию в 2022 году

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин (20%) рассказал, что главная профессиональная цель на 2022 год - это пройти обучение или повысить свою квалификацию. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Исследование проводилось 1-27 декабря 2021 года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 1 600 россиян старше 18 лет.

"Для каждого пятого россиянина главная профессиональная цель на 2022 год - это пройти обучение или повысить свою квалификацию (20%). Карьерный рост - задача номер один для 12% опрошенных. Каждый одиннадцатый (9%) хочет повысить свой доход", - говорится в тексте исследования.

Еще 5% планируют освоить новые обязанности, 4% видят своей целью выполнение плана или завершение значимого проекта. Стать экспертом в своей специальности важно для 3% опрошенных. По 2% назвали своими профессиональными целями на будущий год открытие или расширение своего бизнеса и изучение иностранного языка.

По данным исследования, нет никаких рабочих целей на 2022 год лишь у каждого четвертого россиянина (24%). Причины называются разные - от продолжающейся пандемии до фаталистического отношения к жизни.

Отмечается, что женщины намного чаще мужчин ставят себе целью в 2022 году пройти обучение, тогда как мужчины чаще считают важным карьерный рост, увеличение дохода и повышение своего профессионализма до экспертного уровня.