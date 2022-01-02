Пять авиарейсов задержали в аэропорту Оренбурга из-за метели

ТАСС, 2 января. Сильная метель в воскресенье привела к задержке пяти авиарейсов в аэропорту Оренбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном Уральской транспортной прокуратурой.

"2 января по причине неблагоприятных метеоусловий (снег, метель) в аэропорту города Оренбурга задержано пять регулярных авиарейсов", - отмечается в сообщении.

В их числе рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", Smartavia и Nordwind по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево) и рейсы авиакомпаний NordWind и "Россия" по маршруту Оренбург - Санкт-Петербург. Самолеты рейсов на прилет совершили посадку на запасных аэродромах городов Уфы, Челябинска и Магнитогорска.

Всего на рейсы было зарегистрировано более 480 пассажиров, из них 32 несовершеннолетних. Представители авиакомпаний оказали пассажирам услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.

Оренбургская транспортная прокуратура организовала мобильную приемную для граждан, чтобы не допустить нарушения их прав в аэропорту.