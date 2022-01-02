В России выявили 18 233 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 14 сентября

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 233, до 10 537 966. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 14 сентября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,17%.

В частности, в Москве за сутки выявили 1 824 случая заражения, в Санкт-Петербурге - 1 468, в Московской области - 1 364, в Челябинской - 468, в Свердловской - 466, в Иркутской - 440, в Нижегородской - 438. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 703 409.

Число летальных исходов возросло за сутки на 811 против 847 днем ранее, до 310 518. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,95%. В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 69 смертей, в Санкт-Петербурге - 57, в Подмосковье - 41, в Красноярском крае - 39, в Свердловской области - 29, в Челябинской области и Алтайском крае - по 26.

В стране после коронавируса выздоровели 26 976 человек за сутки. Всего вылечились 9 524 039 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 1 829 пациентов в Иркутской области, 1 376 - в Самарской области, 1 337 - в Воронежской области, 1 126 - в Нижегородской области, 906 - во Владимирской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 824 против 2 472 днем ранее, до 2 035 040. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,09%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 67 днем ранее. Всего в городе умерли 36 907 человек (1,81% всех заразившихся).

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 232, до 1 873 286. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 124 847 человек.