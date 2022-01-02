Источник: из СК уволен расследовавший дело о пожаре в "Зимней вишне" следователь Габдулин

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, расследовавший уголовные дела о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" и нападении на пермский вуз, уволен из Следственного комитета России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Габдулин был уволен в конце декабря 2021 года", - сказал собеседник агентства. По его словам, он переходит на другую работу.

Информацию об увольнении следователя в своем Telegram-канале подтвердил адвокат Сергей Бадамшин, прокомментировав это словами "ушла эпоха".

Габдулин расследовал целый ряд резонансных уголовных дел - о катастрофе теплохода "Булгария", массовых беспорядках и нападении на полицейских во время акции протеста 6 мая 2012 года на Болотной площади, о несанкционированных акциях летом 2019 года в Москве, о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Одно из последних его дел - расследование нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет, жертвами которого стали шесть человек, еще 47 получили ранения.