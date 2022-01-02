МЧС России не имеет отношения к прогнозу о якобы угрожающем планете астероиду

В воскресенье в СМИ появилась информация со ссылкой на ученых МЧС России, что планете якобы угрожает астероид, который сблизится с Землей в 2029 году. "МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что россиянам в новогодние праздники стоит заботиться о противопожарной безопасности, а не "угрозах" из космоса.

В свою очередь источник ТАСС уточнил, что изучения астероида Апофис, о котором написали СМИ, относятся к 2013 году. После этого ученые ни раз официально заявляли, что он не представляет опасности, хотя и пролетит достаточно близко к Земле.