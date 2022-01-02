В МВД рассказали, как безопасно путешествовать на междугородних автобусах

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция призвала граждан серьезно относиться к выбору автоперевозчиков для междугородних путешествий. Соответствующие советы по безопасности были опубликованы в воскресенье на сайте "МВД Медиа".

"Прежде всего, необходимо обращать внимание на внешнее состояние автобуса, наличие договора фрахтования (в случае заказных перевозок), наличие и исправность ремней безопасности, поведение и состояние водителя, наличие у него сменщика (в установленном случае) и, в случае любых несоответствий, жаловаться по телефонам автотранспортного предприятия, которые должны быть написаны на кабине водителя", - говорится в сообщении.

Если предприятие-перевозчик не отвечает на жалобы, нужно обратиться в Ространснадзор. На его официальном сайте есть сервис для подобного рода обращений. В МВД подчеркнули, что, отправляясь в междугороднюю поездку, нужно в первую очередь думать о безопасности, а не только об удобстве и экономической составляющей.

"Госавтоинспекция также настоятельно рекомендует всем водителям при любых признаках утомления и болезненного состояния незамедлительно прекращать движение и возобновить его только после отдыха", - отмечается в сообщении МВД.