Нацпарк "Кисловодский" в 2021 году посетили 2 млн туристов

ПЯТИГОРСК, 2 января. /ТАСС/. Посетителями крупнейшего в Европе Национального парка города-курорта Кисловодска (Ставропольский край) в 2021 году стали 2 млн человек, что на треть больше, чем в допандемийном, 2019 году. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городской администрации.

"2021 год стал рекордным по посещаемости Национального парка "Кисловодский" - его гостями по итогам года стали свыше 2 млн человек. Для примера в 2019 году, до пандемии, парк посетили 1,5 миллиона туристов", - говорится в сообщении. Таким образом, посещаемость выросла на треть.

"Кисловодский парк - один из крупнейших и красивейших парков Европы. Его уникальность еще и в том, что он полностью рукотворный, лечебные терренкуры и посадки деревьев вокруг них были выполнены вручную. Уверен, во взаимодействии с руководством нацпарка, будем улучшать привлекательность нашего города для отдыхающих и увеличивать туристический поток в город", - сказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Национальный парк "Кисловодский", находящийся на склонах Джинальского хребта по долине реки Ольховки, признан объектом культурного наследия федерального значения и особо охраняемой природной территорией города Кисловодска. Работы по его устройству начались в 1823 году по приказу генерала Алексея Ермолова. Именно здесь в 1901 году был проложен первый в России терренкур - маршрут для лечебной ходьбы, а позже открыли еще шесть терренкуров различной протяженности, которые и сегодня используются в лечебных программах.