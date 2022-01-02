Срок предоставления документов об отказе госслужащих от ВНЖ продлили на год

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Поправки, предполагающие продление на год для госслужащих и военных срока предоставления документов об отсутствии у них иностранного гражданства или вида на жительство, вступили в силу, это нужно для защиты прав лиц, имевших украинское гражданство. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов данной поправки Анатолий Выборный.

"Речь идет о том, что для наших госслужащих срок предоставления документов, подтверждающих, что у них нет связи с другим государством, продлен еще на один год, - сказал депутат. - Президент этот закон уже подписал, данные поправки уже вступили в законную силу".

Парламентарий пояснил, что "прежде всего это касается тех граждан, которые сегодня проходят службу в силовых, правоохранительных органах, работают на государственной, муниципальной службе, находясь в Крыму или на территории других регионов России, но которые раньше были гражданами Украины". По его словам, сейчас из-за позиции украинских властей "невозможно получить какой-либо документ".

"Мы продлили этот срок еще на один год, это касается определенных должностей. Надеемся, что за этот год мы сможем найти правовые механизмы. У нас есть надежда, что украинское государство все-таки будет работать в рамках международного права, откажется от правового нигилизма, фанатизма и встанет на путь правового государства", - отметил Выборный. По его словам, нельзя ущемлять права военных и госслужащих из-за проводимой Киевом политики, поэтому было принято решение о пролонгации.

Изменения были внесены в закон о введении запрета на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц. Этот закон предусматривает, что по истечении шести месяцев с даты его вступления (1 июля, то есть до конца 2021 года) государственные и муниципальные служащие с иностранным гражданством или ВНЖ, не предоставившие документы о прекращении такого гражданства или права на постоянное проживание за рубежом, подлежат увольнению. Аналогичная норма была введена этим законом для военнослужащих, проходящих службу по контракту в ВС РФ и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно.

Вступившей в силу поправкой установлен новый срок, до которого указанные категории лиц вправе отказаться от иностранного гражданства или ВНЖ и сохранить работу: 1 января 2023 года.