С 1 июля дети до 14 лет смогут оформить прописку через портал госуслуг

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Дети до 14 лет смогут с 1 июля оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Cейчас в России можно оформить временную регистрацию через портал госуслуг без посещения территориального подразделения МВД России. "С 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для (постоянной) регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего возраста", - сообщили в пресс-центре. В МВД добавили, что к 2023 году планируется, что данная услуга станет доступной для всех россиян во всех регионах страны. До этого времени россиянам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придется однократно посещать орган регистрационного учета.

Данные изменения будут способствовать повышению качества предоставления государственной услуги по регистрационному учету, сделают ее более удобной для граждан, а также сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета, подчеркнули в МВД. По оценке экспертов ведомства, в результате проводимой работы удастся минимизировать количество личных визитов граждан в подразделения ведомства.

В России в настоящее время в регистрации граждан по месту пребывания участвуют более 2,5 тыс. подразделений по вопросам миграции. Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала госуслуг в виде электронного документа, которое заверено усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Гражданин может его распечатать и предъявить при необходимости.