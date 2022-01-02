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Пандемия COVID-19

МИД РФ: тема взаимного признания ковид-паспортов в СНГ не вызывает серьезных возражений

Как сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в настоящее время на различных уровнях идет проработка деталей для определения оптимальных подходов к решению проблемы признания сертификатов

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вопрос о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса в СНГ принципиальных возражений не вызывает. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Вопрос о взаимном признании паспортов вакцинации на пространстве СНГ в принципиальном плане каких-либо возражений не вызывает", - сказал замминистра.

Вместе с тем, по его словам, следует иметь в виду, что это комплексная проблема, которая связана и с чисто медицинскими аспектами, и с вопросами обеспечения защиты персональных данных и врачебной тайны, и с необходимостью уточнения различных правовых и технических моментов.

Замглавы МИД отметил, что в настоящее время на различных уровнях идет проработка всех этих деталей для определения профильными специалистами оптимальных подходов к решению проблемы признания сертификатов о вакцинации. "Рассчитываем, что эта деятельность уже в обозримом будущем увенчается успехом", - подчеркнул Руденко.

В октябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств СНГ, которое проходило в режиме видеоконференции, заявил, что странам Содружества необходимо ускорить взаимное признание паспортов вакцинации от коронавируса, что поспособствует активизации свободного передвижения граждан на пространстве сообщества.

Теги
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