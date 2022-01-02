В МИД РФ заявили, что Москва держит на контроле дело россиянки Софии Сапеги

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российская сторона держит на контроле дело обвиненной в Белоруссии по семи статьям УК республики гражданки РФ Софии Сапеги. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Независимо от общественного резонанса держим на постоянном контроле дела всех россиян, оказавшихся в затруднительной жизненной ситуации, в том числе в Белоруссии, в частности Софии Сапеги и Егора Дудникова", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что защита прав российских граждан за рубежом является одним из ключевых направлений работы внешнеполитической службы РФ. "Российские дипмиссии по всему миру ведут постоянный мониторинг ситуации, добиваются консульских встреч с задержанными, содействуют в предоставлении правовой защиты, оказывают другую посильную помощь с учетом особенностей законодательства страны пребывания", - указал он.

"Посольство России в Минске с момента задержания Софии Сапеги оказывает ей необходимое содействие в рамках Консульского устава Российской Федерации, находится на связи с ее родственниками и адвокатами. В ходе ее девятого посещения 14 декабря 2021 года консульскими сотрудниками россиянка подтвердила, что по-прежнему находится под домашним арестом. Жалоб на здоровье и условия содержания не высказывала. О дальнейшей линии защиты ее прав можно будет говорить лишь после вынесения приговора суда", - добавил Руденко.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.

В конце июня Сапегу и Протасевича перевели из СИЗО под домашний арест. Отчим Сапеги Сергей Дудич ранее сообщил, что она написала прошение о помиловании на имя президента страны Александра Лукашенко, которое может быть рассмотрено после решения суда.