Парковки для 2 тыс. автомашин подготовили для отдыхающих на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 2 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии подготовили перехватывающие парковки на 2 тыс. машиномест на горнолыжном курорте в Приэльбрусье. До мест катания отдыхающих возит бесплатный транспорт, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе министерства курортов и туризма региона.

"Для комфортного отдыха туристов в Приэльбрусье подготовлены дополнительные (перехватывающие) парковки и организована специальная схема движения автотранспорта. Свыше 2 000 автомобилей смогут разместиться на подготовленных площадках, расположенных на въезде в курортную зону, до мест катания и обратно к автомобилям отдыхающих доставит бесплатный транспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию на дороге координируют наряды ГИБДД, посты размещаются на подъездах к указанным площадкам. "По факту полного заполнения ближних к курорту стоянок машины будут перенаправляться на последующие. Автомобили, оставленные на обочинах, будут эвакуированы, при этом владельцу придется уплатить административный штраф и издержки услуг эвакуатора",- добавили в министерстве.

Автомобильная дорога А-158 (Прохладный - Баксан - Азау) является единственной трассой, ведущей к Эльбрусу. В период новогодних каникул на ней скапливается большое количество транспорта, бывают заторы, что мешает комфортному передвижению отдыхающих и местных жителей. "Дорога подключена к аппаратно-программному комплексу "Безопасная республика", остановка транспорта в запрещенных местах фиксируется видеосъемкой, что является основанием для наложения штрафных санкций",- отметили в Минтуризма.