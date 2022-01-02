План вакцинации в декабре на Украине выполнили менее, чем на 50%

КИЕВ, 2 января. /ТАСС/. Национальный план Украины по вакцинации от коронавируса в декабре выполнен на 43,5%.

По данным кабинета министров Украины, в стране в декабре планировалось сделать 8,5 млн прививок от коронавируса. Однако за прошедший месяц удалось сделать только около 3,7 млн прививок, сообщает в воскресенье агентство "Украинские новости". Таким образом, национальный план по вакцинации выполнен в декабре только на 43,5%.

Месяцем ранее план по вакцинации на Украине выполнили на 83%, тогда привили около 7 млн человек из 8,5 млн запланированных, в октябре этот показатель составил 58,2%, а в сентябре - 42,6%.

За все время пандемии на Украине полный курс вакцинации от коронавируса, привившись двумя дозами препарата, прошли 13,7 млн человек из около 41 млн жителей страны. В правительстве Украины ранее заявляли, что поставили цель привить от коронавируса не менее 70% взрослого населения страны.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. В стране используют препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской фирмы Moderna и препарат от компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.