В ЛНР заявили, что националисты развернули штаб в захваченной школе в Валуйском

ЛУГАНСК, 2 января. /ТАСС/. Украинские националисты развернули штаб в захваченной ими школе в селе Валуйское. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"По информации от местных жителей села Валуйское, за прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Как уточнил Филипоненко, в районе учебного учреждения фиксируется концентрация автомобилей с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями. "Использование Киевом здания общеобразовательной школы в селе Валуйское для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и вопиющим нарушением международного гуманитарного права", - подчеркнул представитель милиции республики.

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. В Донецкой и Луганской народных республиках отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.