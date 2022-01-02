В новом году россияне увидят два затмения, два суперлуния и четыре звездопада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Жители России в новом 2022 году смогут наблюдать полное лунное и частное солнечное затмения, а также четыре крупных потока метеоров, первый из которых можно будет увидеть уже этой ночью. Кроме того, в начале года россияне увидят схождение нескольких планет Солнечной системы в одну линию, а летом - два суперлуния подряд, рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов.

"В 2022 году на территории России будут наблюдаться два затмения, частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября. Из крупных, заметных потоков метеоров можно будет увидеть поток Квадрантиды в ночь со 2 на 3 января, Аквариды в мае, Персеиды в конце августа и поток Геминиды с 13 на 14 декабря. Что касается Луны, то в следующем году можно будет наблюдать два полноценных суперлуния подряд - в июне и июле", - рассказал агентству ученый.

Затмения и суперлуния

Первое парное затмение, солнечное и лунное, весной 2022 году россияне не увидят, так как они коснутся преимущественно южного полушария. Шанс наблюдать самое начало лунного затмения 16 мая будет только у жителей Калининградской области. Однако, осенью солнечное затмение пройдет в северных широтах, 25 октября жители Тюмени, Омска и ряда других западносибирских и уральских регионов смогут увидеть фазу затмения до 86%. При этом само зрелище предстанет для наблюдателей на закате, в виде яркого тонкого красного серпа заходящего Солнца.

Для петербуржцев и москвичей в этот день будут закрыты примерно две трети солнечного диска, наблюдать затмение можно будет с 12 до 14 часов с максимальной фазой в районе 13 часов.

Связанное с ним лунное затмение 8 ноября увидят преимущественно жители Дальнего Востока и Сибири, в регионах европейской части России наблюдать его будет крайне трудно, отметил старший научный сотрудник ИПА РАН.

Однако летом, 14 июня и 13 июля, россияне смогут наблюдать сразу два ярких суперлуния подряд. В эти два месяца интервал между вхождением Луны в фазу полнолуния и перигеем, максимальным сближением спутника с Землей, будет меньше суток, что позволит увидеть большой лунный диск дважды.

Звездопады 2022 года

В 2022 году отмечается четыре наиболее зрелищных звездопада, которые жители России смогут наблюдать на ночном небе. Самые мощные из них придутся на январь и декабрь - метеорные потоки Квадрантиды и Геминиды пройдут с активностью в 120 и 150 метеоров в час соответственно.

Третьим по мощности будет августовский поток Персеиды, когда в ночном небе будут сгорать до 100 метеоров в час. В мае же россияне увидят метеорный поток Аквариды, во время которого в атмосфере будут сгорать до 50 метеоров в час.

Схождение планет

Что касается расположения планет Солнечной системы в 2022 году для наблюдения, то полноценных парадов планет не будет. Однако в период с 25 декабря по 7 января, между двумя рождественскими праздниками, в вечернем небе можно будет наблюдать почти все планеты одновременно в следующей конфигурации.

На одной линии сойдутся Меркурий и Венера - две внутренние планеты, вместе с ними в пояс выстроится карликовый Плутон. В 20 градусах к западу от этой оси трех планет будет виден Сатурн, а еще западней на 20 градусов - Юпитер. Таким образом на небольшом расстоянии друг от друга жители Земли увидят все остальные планеты в Солнечной системе за исключением Марса, который можно будет наблюдать в утреннее время.