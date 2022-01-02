Специалисты РФ после Триумфальной арки в Сирии готовы восстановить храмы Баалшамина и Бэла

ТАСС, 2 января. Российские реставраторы после завершения работ в Сирии по восстановлению разрушенной боевиками Триумфальной арки готовы начать работу и по другим культурным памятникам в Пальмире - римскому амфитеатру, храму Баалшамина и Бэла. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта по восстановлению арки, президент ассоциации предприятий каменной отрасли России "Центр камня" Дмитрий Медянцев.

"После того, как мы завершим работу над восстановлением Триумфальной арки, мы готовы и намерены выйти с предложением к сирийской стороне об аналогичных работах по другим разрушенным памятникам Пальмиры. Это римский амфитеатр и храмы Баалшамина и Бэла. Работа над ними будет намного сложнее, так как у арки остались целыми большая часть фрагментов, которые позволят применить методику анастилоза (установка на изначальное место вновь изготовленных фрагментов - прим. ТАСС), то в случае с храмами боевики ставили себе цель стереть их до основания", - рассказал собеседник агентства.

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н.э.

Департамент древностей и музеев Сирии и российский "Центр камня" 12 ноября 2020 года подписали меморандум о восстановлении триумфальной арки в древней Пальмире. Работы по восстановлению арки начнутся в 2022 году.