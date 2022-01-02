Движение грузового транспорта ограничили из-за снегопада на участке трассы в Удмуртии

ТАСС, 2 января. Ограничения движения для грузового транспорта введены в воскресенье из-за снегопада на участке трассы М-7 "Волга" в Удмуртии. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети Instagram председатель правительства республики Ярослав Семенов.

"С 20:00 (19:00 мск) 2 января ограничивается движение транспорта по федеральной трассе М-7 "Волга" от границы с Пермским краем до границы с Татарстаном. Такие меры вводятся для грузового транспорта в связи с резким похолоданием и продолжительными снегопадами", - отметил он.

По предварительной информации, ограничения будут действовать до 01:00 (00:00 мск) 3 января. В это время на всем участке трассы будут усилены работы по очистке дороги.