Онищенко считает, что ЕГЭ в 2022 году должен пройти в обычном формате

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у одиннадцатиклассников в 2022 году должен пройти нормально и в обычном формате, для этого есть все основания. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально, и экзамены принимать нормально", - сказал он. По его мнению, в стране сегодня есть вакцины, а при соблюдении антиковидных требований и проведении вакцинации пандемия может закончиться к маю 2022 года или стать управляемой.

Он добавил, что введение каких-либо ограничений, связанных с обучением школьников, может привести к изъянам в их образовании.

ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. В 2021 году из-за пандемии досрочный период ЕГЭ был отменен, выпускники 11-х классов, не планировавшие поступление в вузы, сдавали государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Те, кто поступал в вуз, сдавали обязательный ЕГЭ по русскому языку и предметы по выбору, которые необходимы при поступлении.