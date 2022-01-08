Установление границ объектов культурного наследия в Крыму требует почти 500 млн рублей

ТАСС, 8 января. Установление границ и зон культурных объектов требует финансирования в размере почти 500 млн рублей в Крыму. Это необходимо для того, чтобы установить особый режим использования этих земель и предотвратить возможное разрушение культурных объектов, рассказал ТАСС заместитель министра культуры республики - начальник департамента государственной охраны культурного наследия Андрей Ростенко.

"На то, чтобы разработать и утвердить зоны охраны объектов культурного наследия, сформирована дополнительная бюджетная потребность в объеме более 499 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Ростенко уточнил, что, согласно требованиям федерального закона, у каждого объекта культурного наследия должен быть определен "предмет охраны" - особенности, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия. А также определены границы его территории и установлены зоны охраны, где устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность.

По словам Ростенко, всего на территории Республики Крым к настоящему моменту находится 4 831 объект культурного наследия федерального, регионального значения и выявленных объектов культурного и археологического наследия. Самые известные из них - музей-заповедник "Судакская крепость", Воронцовский дворец, Ливадийский дворец и другие старинные здания, в которых жили или останавливались исторические личности, а также братские могилы воинов, погибших во времена Великой Отечественной войны.

Ранее президент Владимир Путин поручил осуществить правовые и организационные меры по установлению границ территорий и зон охраны ряда объектов культурного наследия.