Главный инфекционист США заявил об опасности роста госпитализаций из-за омикрон-штамма

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Вероятность резкого роста госпитализаций больных из-за распространения омикрон-штамма коронавируса сохраняется, хотя пока данный показатель растет гораздо меньшими темпами, чем число выявленных случаев заражения. Об этом заявил в воскресенье директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телеканалу CNN .

"Когда случаев заражения так много, даже с низким уровнем госпитализаций относительно общего числа случаев, как мы наблюдаем при омикрон-штамме, сохраняется опасность взрывного роста числа госпитализаций, который может создать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения", - сказал он.

Инфекционист подчеркнул, что следить стоит не за общим количеством выявляемых случаев, где рост может идти в геометрической прогрессии, а за значительно более умеренным ростом числа госпитализаций.

По данным газеты The New York Times на 1 января, среднее количество выявленных случаев заражения коронавирусом по всей территории США за две недели увеличилось на 202%, до 387 тыс. новых случаев в день. При этом количество пациентов с коронавирусом, находящихся в больницах, за тот же срок выросло только на 30%, примерно до 90 тыс. человек. При этом количество умерших пациентов с коронавирусом за две недели сократилось на 4%, до среднего показателя в 1 240 человек за сутки.