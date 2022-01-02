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В Карелии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Состояние пациентки удовлетворительное

ТАСС, 2 января. /ТАСС/. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Карелии. 

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Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Омикрон" в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на "омикрон" передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга", - написал он во "ВКонтакте".

По его словам, жалоб у пациентки нет, ее состояние удовлетворительное. "Вакцина "Спутник V" показала свою эффективность против "омикрона", - отметил Охлопков.

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