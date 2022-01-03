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Пандемия COVID-19

Онищенко заявил, что пандемия ковида может закончиться к маю

По мнению врача-эпидемиолога, сегодня нет оснований для паники и введения нерабочих дней
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко Михаил Почуев/ТАСС
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Пандемия коронавируса при соблюдении всех антиковидных требований и проведении вакцинации может закончиться к маю. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

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"До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление", - заявил Онищенко.

По его мнению, сегодня нет оснований для паники и введения нерабочих дней, поскольку уже созданы вакцины, нужно сосредоточиться на вакцинации от ковида.

Теги
Онищенко, Геннадий ГригорьевичРоссияПандемия COVID-19
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