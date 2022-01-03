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Минпросвещения РФ готовит рекомендации по построению идеальной школы

Глава ведомства Сергей Кравцов также сообщил о подготовке предложений по системе оплаты труда, организации штатного расписания, "белого интернета" и проведению родительских собраний
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Минпросвещения РФ готовит рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа. В том числе это касается программ, по которым работают педагоги, сообщил глава министерства Сергей Кравцов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

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"Упомяну сейчас лишь один проект 2022 года - мы готовим рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа. В том числе программы, по которым работают учителя; расписание; кружки и внеурочная деятельность; школьный театр и спортивные секции; система оплаты труда; штатное расписание; "белый интернет"; проведение родительских собраний", - рассказал он газете.

Также Кравцов сообщил, что готовятся рекомендации по системе оплаты труда, организации штатного расписания, "белого интернета" и проведению родительских собраний. Министр отметил, что в 2022 году они будут направлены в регионы. По его словам, перед построением идеальной школы и ожиданием результатов необходимо обозначить системные ориентиры.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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